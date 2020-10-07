ترامب ينشر 50 تغريدة خلال 4 ساعات فقط !

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أحصت "الإمارات اليوم" ما يزيد عن 50 تغريدة نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال 4 ساعات فقط، اليوم الأربعاء.

وتنوعت تغريدات ترامب ما بين منشورات خاصة هاجم فيها وسائل الإعلام ومنافسه جو بايدن الذي وصفه بأنه "معتوه وذا معدل ذكاء منخفض"، وبين إعادة تغريد لمنشورات من حسابات أخرى تتناول الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل ودعوة الناخبين للتصويت له، والهجوم على خصومه الديموقراطيين ومنافسه بايدن.

وفي أحدث تغريداته قال ترامب: "وسائل الإعلام المزيفة هي حزب المعارضة الحقيقي!"

وفي تغريدة سابقة، هاجم ترامب خصمه بايدن قائلاً: "لقد كان معتوهاً لسنوات، والجميع يعرف ذلك. وسائل الإعلام عالقة معه.. لاحظ كيف لم يعد يتم الإبلاغ عن جميع الأشياء السيئة مثل معدل ذكائه المنخفض جدًا؟ أخبار وهمية!".

وفي وقت سابق، قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، للصحافيين اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتطلع إلى العودة والعمل مجدداً من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وأضاف ميدوز: "أراد (ترامب) الذهاب إلى المكتب البيضاوي أمس. إذا قرر الذهاب إلى المكتب، لدينا بروتوكولات للسلامة هناك".

وأشار ميدوز إلى أن حالة ترامب تواصل التحسن، بعد نقله إلى المستشفى خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب مضاعفات ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "الرئيس ترامب يواصل العمل. إنه بصحة جيدة للغاية، ونحن سعداء بالتقدم الذي يحققه".

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