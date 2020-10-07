فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 675 ألفا و736 حالة والوفيات 32383

المصدر: باريس - د ب أ

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 675 ألفا و736 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 32383 حالة. في حين تعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، 101 ألفا و443 مصابا حتى الآن.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 36 أسبوعا.

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