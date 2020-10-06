ترامب يغادر المستشفى عائداً إلى البيت الأبيض
غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، مركز "والتر ريد الطبّي" حيث تلقّى العلاج من فيروس كورونا المستجدّ الذي أعلن إصابته به ليل الخميس-الجمعة الفائت، وذلك بعيد إعلانه في تغريدة على تويتر أنّه سيستأنف "قريباً" حملته الانتخابية.
وخرج ترامب من بوابة المستشفى العسكري في بيتيسدا بضاحية واشنطن العاصمة، واضعاً كمامة ومرتدياً بزة رسمية بربطة عنق مقلّمة، وسار بضع خطوات رافعاً إبهامه علامة على النصر ثم استقلّ سيارة سوداء أقلّته إلى طوافة "مارين وان" الرئاسية التي ما لبثت أن أقلعت به متّجهة إلى البيت الأبيض.
وخرج ترامب من بوابة المستشفى العسكري في بيتيسدا بضاحية واشنطن العاصمة، واضعاً كمامة ومرتدياً بزة رسمية بربطة عنق مقلّمة، وسار بضع خطوات رافعاً إبهامه علامة على النصر ثم استقلّ سيارة سوداء أقلّته إلى طوافة "مارين وان" الرئاسية التي ما لبثت أن أقلعت به متّجهة إلى البيت الأبيض.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news