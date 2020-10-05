نيوزلندا تتغلب على فيروس كورونا للمرة الثانية

المصدر: ويلينغتون - وام

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، اليوم الاثنين، رفع القيود التي كانت قد فرضت في أوكلاند لمواجهة موجة ثانية من جائحة «كوفيد-19»، قائلة إن بلادها تغلبت الآن على فيروس كورونا المستجد مرة أخرى.

وأشارت أردن إلى أن سكان أوكلاند ونيوزيلندا تمسكوا بالخطة التي نجحت مرتين الآن وتغلبوا على الفيروس مرة أخرى، لافتة إلى أنه اعتبارا من مساء بعد غد سيتم خفض مستوى التنبيه الصحي في أوكلاند إلى المستوى الأول وهو الساري في بقية البلاد. وهذا يعني أنه لن يكون هناك أي قيود على التجمعات العامة.

يذكر أنه إثر فرض إغلاق مشدد على المستوى الوطني بين أواخر مارس وأواخر مايو، ساد اعتقاد بأن البلاد على وشك القضاء على فيروس كورونا في مرحلة ما بعد مرور مئة ويومين بدون تسجيل أي عدوى، غير أن بؤرة جديدة للوباء ظهرت في أوكلاند في أغسطس مما أجبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة على الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا حتى بداية سبتمبر.

وفي ظل عدم وجود حالات إصابة مؤكدة جديدة في أوكلاند منذ 12 يوما، قالت أردرن إن الفيروس بات الآن تحت السيطرة، وهنأت السكان على تحملهم حجرا ثانيا.

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