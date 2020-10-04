طبيب البيت الأبيض: مستوى الأوكسجين لدى ترامب انخفض مرتين

المصدر: واشنطن - وكالات

قال شون كونلى، طبيب الرئيس الأميركى دونالد ترامب، إن مستويات الأوكسجين لدى ترامب انخفضت أمس السبت، رغم أنها عادت منذ ذلك الحين إلى مستويات طبيعية على نحو أكبر .

وأضاف في تصريحات صحافية خارج مستشفى "وولتر ريد" العسكري في ماريلاند، أن ترامب حصل يوم الجمعة على أوكسجين إضافي لمدة ساعة تقريباً. ويعد انخفاض مستويات الأوكسجين أمس السبت هو المرة الثانية التي يحدث فيها هذا.

وتابع: "كما هو الحال مع أي مرض، هناك تقلبات".

وأوضح الطبيب أن صحة ترامب استمرت في التحسن ليلة السبت/الأحد، ولم يعد يعاني الحمى.

ويعالج ترامب البالغ من العمر 74 عاماً بعقار ريمديسفير الذي يمنع تكاثر الفيروس إضافة إلى ديكساميثازون، وهو دواء كورتيكوستيرويد يستخدم لمعالجة الأشكال الحادة من الفيروس، وفق ما قال الطبيب كونلي.

وقال طبيب آخر، هو براين غاريبالدي، خلال المؤتمر الصحافي: "اليوم يشعر ترامب بالارتياح ويتمتع بالنشاط. هدفنا لهذا اليوم هو جعله يأكل ويشرب مع إبقائه خارج السرير قدر الإمكان حتى يستمر في مواصلة الحركة والشعور بأنه على ما يرام".

وأضاف: "نأمل أن يتمكن من الخروج من المستشفى غدا ويواصل علاجه في البيت الأبيض".

وأعلن دونالد ترامب الذي يسعى للفوز في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، ليل الخميس الجمعة، أنه مصاب بفيروس كورونا. كما أصيب العديد من المقربين منه بينهم زوجته ميلانيا.

وقال الرئيس الأميركي في فيديو نشر على تويتر مساء السبت، إنه يشعر "بتحسّن كبير"، واعدا بـ"العودة قريبا" ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأيام المقبلة تشكل "الاختبار الحقيقي" بالنسبة إليه.

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