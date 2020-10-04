محمد بن راشد: الإمارات للكويت.. والكويت للإمارات

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات للكويت والكويت للإمارات.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «في زيارتي اليوم لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت... استذكرنا مناقب الراحل الأخ والصديق والحكيم صباح الأحمد رحمه الله.. وعلاقته الخاصة مع شعب الإمارات... وأكدنا واجبنا جميعاً في تطوير هذه العلاقة.. الإمارات للكويت والكويت للإمارات».



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