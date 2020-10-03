مصدر مطلع: بعض المؤشرات الحيوية لترامب مقلقة للغاية

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مصدر مطلع على الوضع الصحي للرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفايين، اليوم السبت، إن ترامب لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب ما ذكرت "رويترز"، أضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن بعض المؤشرات الحيوية لترامب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت مقلقة للغاية وأن الساعات الثماني والأربعين القادمة ستكون حاسمة فيما يتصل بعلاجه.

ويتناقض هذا التقييم مع ما أعلنه طبيب ترامب في مؤتمر صحافي مقتضب مساء اليوم، حيث أعلن طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، أن ترامب في حالة صحية جيدة للغاية، ويخضع لمتابعة طبية دقيقة تحسباً لأي مضاعفات، ولا يستخدم التنفس الصناعي، ولاي يواجه صعوبة في المشي.

وأوضح أن ترامب أبلغ الأطباء بأنه يشعر بالقدرة على مغادرة المركز الطبي اليوم، لكن الطبيب أكد أنه لا يستطيع تحديد موعد لخروج ترامب من المستشفى.

وتابع الطبيب، أن ترامب لم يعاني من صعوبات في التنفس. ولم يتلق دعماً بالأوكسجين، ولم يعاني من ارتفاع درجة الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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