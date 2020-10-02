لبنان يفرض إغلاقا على 111 بلدة وقرية جراء تزايد الإصابة بـ«كورونا»

المصدر: بيروت - وام

فرضت وزارة الداخلية اللبنانية اليوم إغلاقا على 111 قرية وبلدة لمدة أسبوع بعد تسجيل معدلات عالية من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان أنه اعتبارا من صباح الأحد ولمدة ثمانية أيام سيتعين على سكان المناطق المشمولة بالقرار التزام منازلهم واعتماد الكمامة لتغطية الفم والأنف عند اضطرارهم للتنقل.

وأوضحت الوزارة أنّ العمل سيتوقف في جميع المؤسسات العامة والخاصة وتلغى جميع المناسبات الاجتماعية والدينية، فيما تستثنى المؤسسات الصحية والصيدليات والأفران.

وأشارت إلى تطبيق خدمة التوصيل إلى المنازل «فقط» من المتاجر.

وسجل لبنان 40868 حالة إصابة بـ كوفيد-19 منذ فبراير الماضي بما في ذلك 374 حالة وفاة.

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