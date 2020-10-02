بيلوسي: وجود ترامب بين الحشود من دون كمامة كان "دعوة وقحة "

المصدر: واشنطن-د ب أ



انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي السلوك العام الأخير للرئيس دونالد ترامب بشأن فيروس كورونا، بينما عبرت عن أملها في اتخاذ "نهج متعقل" تجاه الجائحة.

وقالت بيلوسي الشخصية الديمقراطية البارزة بالكونجرس لشبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية إن "الانخراط بين الحشود بدون ارتداء كمامة وبقية الأمور الأخرى هي شكل من أشكال الدعوات الوقحة التى تؤدى لحدوث شئ مثل هذا". وقالت إن النتيجة كانت "حزينة".

كما قالت إن وضع الرئيس يمكن أن يكون "تجربة" يتعلم منها العامة.

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