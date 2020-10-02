علماء بريطانيون يحذرون من انتشار «كورونا» على نحو تصاعدي

المصدر: لندن - د. ب. أ

قال العلماء الذين يقدمون المشورة لحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه «لا يزال من المحتمل للغاية» أن ينتشر فيروس كورونا على نحو تصاعدى في جميع أنحاء المملكة المتحدة، رغم أن بعض الدراسات الحديثة تشير إلى أن المعدل قد يتباطأ، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وقدرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة ما يسمى بمعدل الاستنساخ وهو المعدل الذي يتكاثر به الفيروس، ما بين 1.3 و 1.6 في جميع أنحاء البلاد، بارتفاع عن تقديرات الأسبوع الماضي التي تراوحت ما بين 1.2و 1.5.

ويتناقض هذا مع دراسة رئيسة نشرتها «إمبريال كوليدج لندن» أمس الخميس وأشارت إلى أن المعدل ربما يكون فد انخفض من 1.7إلى 1.1في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر.

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