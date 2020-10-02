بوتين يحدد 3 صفات لترامب تساعده على محاربة «كورونا»

المصدر: موسكو - أ. ف. ب

تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشفاء العاجل للرئيس الأميركي دونالد ترامب في رسالة الجمعة قائلا إنه واثق من أن «حيوية» الرئيس الأميركي ستساعده في محاربة فيروس كورونا المستجد.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله في الرسالة «أنا مقتنع بأن حيويتك وتفاؤلك ومعنوياتك العالية ستساعدك على مواجهة هذا الفيروس الخطير».

وكان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تمنى في وقت سابق لترامب «الشفاء التام والسريع».

وقال بيسكوف إن بوتين يدرس ما إذا كان سيتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعدما أعلنت روسيا في أغسطس أنها طورت لقاحا اسمه «سبوتنيك في» تيمنا بالقمر الاصطناعي التاريخي الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية.

وأضاف «عندما يقدم على ذلك سنعلن الأمر».

وأعلنت روسيا تطوير أول لقاح لفيروس كورونا في العالم رغم أنه ما زال قيد تجارب سريرية واسعة النطاق، ويثير تشكيكا في العالم.

وأعلن عدد من الشخصيات البارزة تلقي اللقاح، وبينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين.

وفي خطاب ألقاه أمام الأمم المتحدة الشهر الماضي، عرض بوتين تلقيح العاملين في المنظمة الدولية مجانا.

وقال في وقت سابق إن إحدى ابنتيه حصلت على اللقاح.

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