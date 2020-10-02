إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!".

وقال طبيب ترامب إن الرئيس وزوجته بخير حاليا، وإنهما ينويان الخضوع للحجر الصحي في البيت الأبيض إلى أن يشفيا.

وكان ترامب أعلن خضوعه إلى فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بعد تأكيد إصابة مستشارته هوب هيكس بالفيروس التاجي.

وقال في تصريح لقناة "فوكس نيوز" أن اختبار هيكس كانت نتيجته إيجابية"، مضيفا: "ذهبت للاختبار وسنرى ما سيحدث"، وتوقع ترامب أن تظهر نتيجة الفحص ليل الخميس أو الجمعة.

وكانت هيكس سافرت مع ترامب، إلى المناظرة الرئاسية الأخيرة في أوهايو، الثلاثاء، حيث شوهدت غير مرتدية لقناع الوجه.

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