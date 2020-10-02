تدريب «مصري - فرنسي» مشترك في البحر المتوسط

المصدر: القاهرة ■وام

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة الشبيحة المصرية (تحيا مصر)، والغواصة المصرية الحديثة من طراز (209/‏‏ 1400)، مع الفرقاطة الفرنسية (LATOUCHE - TREVILLE).

وقال بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية، إن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، منها تدريبات تأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات ليلاً، وتدريبات الحرب الإلكترونية، والتدريب على الدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وكذلك التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة، وتدريبات المواصلات الإشارية. ولفت البيان إلى أن التدريب اشتمل أيضاً على محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة، وتدريبات على الإجراءات المتخذة بواسطة السفن الحربية لحماية المناطق الاقتصادية فى أعالي البحار.

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