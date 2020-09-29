على هامش أعمال الجمعية العامة.. جولة حوار خليجي روسي جديدة برئاسة الإمارات لتعزيز التعاون وتنسيق المواقف

المصدر: أبوظبي-وام

ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الروسي.استعرض الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي سبل تعزيز العلاقات إلى جانب تبادل وجهات النظر في الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على عمق العلاقات الخليجية – الروسية وأهمية تعزيزها في شتى الجوانب: الاقتصادية الاستثمارية، والسياحية، والثقافية.

كما بحث الاجتماع الوزاري الخليجي الروسي أوجه التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المستجدة كالتعامل الفعال مع جائحة كوفيد 19، إضافة إلى سبل تهيئة الأجواء لانتقال المنطقة من مرحلة التوتر والأزمات إلى الاستقرار والتنمية وأهمية تدعيم ركائز بناء الثقة لتحقيق ذلك.

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