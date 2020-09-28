تفشي جديد لـ"كورونا" في نيويورك

المصدر: نيويورك - رويترز

شهدت ولاية نيويورك، اليوم، تخطي عدد الإصابات حاجز الألف في يوم واحد، وفق ما أعلن مسؤولون محليون.

ولم يسبق أن سجلت الولاية مثل هذا الارتفاع في الإصابات منذ 5 يونيو، وفق إحصاءات نشرها مكتب الحاكم أندرو كومو.

وقال كومو في تغريدة "بعد فحص نحو 100 ألف حالة، فإن 1005 حالة جاءت إيجابية".

وأضاف "من الضروري أن يتابع النيويوركيون ممارسة السلوكيات الأساسية التي تدفع بقدرتنا على محاربة كوفيد-19 بينما نحن نقترب من فصل الخريف والانفلونزا".

وتابع: "سنواصل مراقبة البيانات عن كثب ونبقي سكان نيويورك على اطلاع حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات من أجل أنفسهم وعائلاتهم".

وبالإجمال فقد شهد الوضع الصحي في ولاية نيويورك تحسنا منذ بلوغ أزمة الفيروس ذروتها في الربيع الماضي.

وسيسمح للمطاعم في ولاية نيويورك، التي كانت تستقبل الزبائن في الأماكن المفتوحة فقط، أن تشغّل اعتبارا من الأربعاء 25 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للأماكن المغلقة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، الجمعة، إلى 7 ملايين منذ بدء تفشي الوباء، كما تسبب المرض في وفاة نحو 205 آلاف شخص، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

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