تطعيم 3 آلاف شخص باللقاح الروسي ضد "كورونا"

المصدر: موسكو - وكالات

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، أنه تم حتى الآن تطعيم أكثر من 3 آلاف شخص من سكان موسكو باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد ولا يعاني أي منهم من أية مشاكل صحية، موضحاً أن التطعيم يجري على مرحلتين. في المرحلة الأولى، يتم حقن المكون الأول من اللقاح، وبعد 21 يوماً يتم حقن المكون الثاني مجاناً.

وأعلنت روسيا اليوم الأحد تسجيل 7867 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية و99 حالة وفاة، ما يمثل أعلى حصيلة إصابات منذ ثلاثة أشهر، وانخفاضا ملموساً في الوفيات مقارنة مع معدلات أمس (7523 إصابة و169 وفاة).

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" مليونا و151438 إصابة، وحصيلة ضحايا الفيروس 20324 حالة وفاة، ومجموع المتعافين 943215 شخصا، و187896 حالة نشطة.

وسجلت العاصمة الروسية موسكو 2016 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية منذ شهور، وبلغ اجمالي الوفيات 5164 حالة، بينما تماثل للشفاء 1126 مريضا، ليصبح مجموع المتعافين في المدينة 245132 من أصل 285776 مصابا تم تسجيلهم منذ بداية تفشي الوباء.

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