السعودية تسجل 28 حالة وفاة و403 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 4683 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 403 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 333 ألفا و193حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 600 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 317 ألفا وخمسة أشخاص.

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