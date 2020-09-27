السيسي يحذر من مخططات نشر الفوضى.. ويؤكد: "لا أخاف إلا الله"

المصدر: القاهرة - د ب أ

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، من مخططات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد، مطالبا المواطنين بالوعي بمخاطر ما يحاك لمصر.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني عن السيسي قوله، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى للبترول بمسطرد بمحافظة القليوبية، إن ما تقوم به الدولة هو إصلاح وليس إفسادا، مضيفاً أنه لايخاف إلا الله ويعمل من أجل مصر وإصلاحها.

وتابع: "مصر تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل ، مشددا على أنه لا أحد يستطيع خداع المواطنين".

وأضاف أنه يراهن على وعي المواطنين فيما تقوم به الدولة، مشيرًا إلى أن حملات التشكيك مستمرة ضد مصر رغم ما تقوم به من إنجازات على كافة المستويات.

وشدد السيسي على أن وعي المواطنين هو السلاح الأقوى لمواجهة الأفكار الهدامة وحملات التشكيك، مؤكدًا أن الشعب والدولة كيان واحد.

وأكد السيسي على أن مسار الإصلاح والتنمية مستمر، داعيا الحكومة إلى استمرار صرف إعانة العمالة المؤقتة بواقع 500 جنيه شهريا حتى نهاية العام.

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