ألمانيا تسجل أعلى عدد إصابات يومية بـ «كورونا» منذ نهاية أبريل

المصدر: برلين - د.ب.أ

سجلت ألمانيا مجدداً أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، منذ نهاية أبريل الماضي.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح أمس، أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجليها في غضون يوم واحد بلغ 2507 إصابات، وذلك استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وكان المعهد سجل الجمعة 2153 إصابة جديدة.

وبلغت ذروة الإصابات الجديدة المسجلة يومياً أكثر من 6000 في نهاية مارس ومطلع أبريل. ثم بدأ العدد في التراجع تدريجياً حتى يوليو الماضي. وفي أغسطس الماضي كان عدد الحالات أكثر بقليل من 2000 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 282 ألفاً و730 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9452 حالة، بزيادة قدرها تسع حالات مقارنة بالجمعة. وبلغ عدد المتعافين نحو 249 ألفاً و700 حالة.

ووفقاً للبيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى الجمعة 0.91، ما يعني أن كل 10 مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو تسعة أفراد آخرين في المتوسط.

وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريباً.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 283 ألفاً و712 حالة.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح أمس، إلى 9451 وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من المرض حتى صباح أمس 249 ألفاً و164 شخصاً.

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