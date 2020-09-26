الصين تطور 11 لقاحاً ضد فيروس "كورونا"

المصدر: بكين - أ ف ب

توقعت الصين أن تكون قادرة بحلول نهاية العام على إنتاج 610 ملايين جرعة سنوياً من لقاحات عدة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق ما أعلن مسؤولو الصحة الصينيون في مؤتمر صحافي ببكين، أمس، مؤكدين أن بلادهم هي الرائدة في هذا المجال، وأكدوا أن هذا الإنتاج السنوي يتوقع أن يزيد عن مليار جرعة بدءا من العام 2021.

وقال المسؤول بوزارة الصحة الصينية، وو يوانبين، إن هناك 11 لقاحاً صينياً يتم تطويرها، من إجمالي 59 مشروعا دخل الآن مرحلة التجارب السريرية.

وأضاف: "في الوقت الحالي، تحتل مشاريع البحث والتطوير في الصين للقاحات ضد كوفيد-19 مكانا مهماً".

وتابع: "وجدنا أن سلامة اللقاحات كانت في مستوى جيد ولم تكن هناك آثار جانبية خطيرة".

وقال المسؤولون إن مئات الآلاف من الأشخاص الذين لديهم وظائف تعتبر أساسية في الموانئ والمستشفيات والمناطق الأخرى العالية الخطورة تلقوا جرعة من لقاح تجريبي في يوليو، موضحين أن هذا البرنامج حصل على دعم من منظمة الصحة العالمية.

وأشار المسؤول بلجنة الصحة الوطنية، تشينغ تشونغوي، إلى أن "سلامة اللقاح المستخدم في حالات الطوارئ قد تم التحقق منها بالكامل لكن لم تتم المصادقة على فعاليتها بالكامل"، متعهدا أن يكون المنتج النهائي متاحا للعامة.

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