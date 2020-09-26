ألمانيا تسجل أعلى إصابات يومية بـ"كورونا" منذ نهاية أبريل

المصدر: برلين - د ب أ

سجلت ألمانيا مجددا أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ نهاية أبريل الماضي.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجليها في غضون يوم واحد بلغت 2507 إصابة، وذلك استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وكان المعهد سجل أمس الجمعة 2153 إصابة جديدة.

وبلغت ذروة الإصابات الجديدة المسجلة يوميا أكثر من 6 آلاف في نهاية مارس ومطلع أبريل. ثم بدأ العدد في التراجع تدريجيا حتى يوليو الماضي. ولاحقاً في أغسطس كان عدد الحالات أكثر بقليل من ألفي حالة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة يتوقف أيضا على عدد الأفراد الذين خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 282 ألفا و730 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في ألمانيا 9452 حالة، بزيادة قدرها 9 حالات مقارنة بأمس الجمعة. وبلغ عدد المتعافين نحو 249 ألفا و700 حالة.

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