بسبب الميراث.. ابنة شقيق ترامب تتهمه بـ"الاحتيال والتآمر"

المصدر: واشنطن - رويترز

رفعت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي، اليوم الخميس، متهمة إياه وأفرادا آخرين من عائلته بخداعها وحرمانها مما يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات من الميراث.

واتهمت الدعوى المرفوعة في محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن ضد دونالد ترامب وشقيقته ماريان ترامب باري وورثة شقيقه روبرت ترامب، الذي توفي في أغسطس ، المدعى بحقهم "بالاحتيال الواسع النطاق" والتآمر.

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