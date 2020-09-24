«تايم» تختار يوسف العتيبة ضمن الـ 100 شخصية الأكثر تأثيراً في العالم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اختارت مجلة «تايم» الأميركية سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، يوسف العتيبة، واحداً من أقوى 100 شخصية تأثيراً في العالم، لما يتمتع به من نفوذ كبير في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

وذكرت المجلة الأميركية أن العتيبة قضى سنوات في التوفيق بين اللاعبين الرئيسين، ومنذ عام 2016، ساعد في بناء علاقات وثيقة مع إدارة ترامب، و لعب دوراً رئيساً في إنجاز معاهدة السلام التاريخية لدولة الإمارات مع إسرائيل.

وأعلنت المجلة قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة عالمياً في 2020، في حفل كبير، أقامته في مقرها الرئيس بمنطقة «مانهاتن» الشهيرة بمدينة «نيويورك».

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