مصر.. 121 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا" و16 وفاة

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الأربعاء تسجيل 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 وفاة، مقارنة مع 113 إصابة و19 وفاة في يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأربعاء، هو 102375 حالة من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و5822 حالة وفاة.

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

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