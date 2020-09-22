فنان لبناني يحتار ويسأل المصريين: "في كورونا في مصر ولا مفيش؟"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وقع الفنان اللبناني باسم مغنية في حيرة أثناء تواجده في مصر، حيث اكتشف أنه الوحيد الذي يلتزم بوضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما لاحظ تعجب عدد كبير من الناس بسبب التزامه بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.

وسأل مغنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا أصحابي في مصر.أتمنى الإجابة. فيه كورونا في مصر ولا مفيش؟ أنا حاسس إنو هيدا البلد الوحيد بالكون يللي ما فيه كورونا. يا رب يكون هيك. أنا الوحيد يللي حاطط كمامة. والكل بيطلع عليي".

وأثار منشور مغنية تفاعلا كبيرا بين المغردين، وتبادل بعض المصريين المزاح مع باسم مؤكدين أن مناعة المصريين قوية والفيروس يهرب منهم، وأكدوا له أنه سيكتسب هذه المناعة بعد قضاء بعض الوقت في مصر.

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