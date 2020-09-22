المكسيك تتجاوز 700 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 والعدد الحقيقي غير معروف

المصدر: مكسيكو سيتي - رويترز

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك 700 ألف أمس، على الرغم من اعتراف السلطات بأن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد، التي تحتل المركز السادس من حيث عدد الإصابات في العالم، أعلى من ذلك.

ويوجد في المكسيك رابع أكبر عدد من الوفيات المنسوبة إلى الوباء في العالم.

وسجلت وزارة الصحة 2917 حالة إصابة بالفيروس مسائ أمس، ليصل الإجمالي إلى 700580 بالإضافة إلى 73697 حالة وفاة

لكن السلطات، بما في ذلك نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل، الذي يقود استراتيجية مكافحة فيروس كورونا، أقرت بأن العدد الحقيقي للحالات في البلاد أعلى بكثير.

ويجادل لوبيز جاتيل بأن هناك مؤشرات على أن تفشي المرض في المكسيك تباطأ خلال الشهرين الماضيين.

وقال في مؤتمر صحافي "شهدنا الآن سبعة أسابيع متتالية من الانخفاض" في إشارة إلى معدل الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات.

ووجهت انتقادات للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور منذ البداية لأنه قلل من شأن الأزمة الصحية، ولا يزال يشجع العائلات على الذهاب إلى المطاعم حتى مع فرض دول أخرى إجراءات الإغلاق، كما أنه نادرا ما يرتدي الكمامة في الأماكن العامة.

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