مصر.. 126 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا" و17 وفاة

المصدر: القاهرة - رويترز

سجلت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و17 وفاة مقابل 115 حالة إصابة و20 وفاة اليوم السابق.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي سجلته مصر حتى، أمس الاثنين، بلغ 102141 حالة بينها 90332 حالة تماثلت للشفاء و5787 حالة وفاة.

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة في الآونة الأخيرة أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من يوم 21 سبتمبر وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news