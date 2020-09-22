مصر تبدأ تخفيف قيود فيروس «كورونا»

المصدر: القاهرة - وكالات

بدأت مصر أمس، في تنفيذ حزمة من إجراءات تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، تشمل إقامة صلاة الجنازة والأفراح.

واشترط وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، في بيان نشره موقع «بوابة الأهرام»، إقامة صلاة الجنازة وفق ضوابط محددة تشمل إقامتها بالمساجد الكبرى التي فيها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح في غير أوقات الصلوات الخمس أو الجمعة.

ولفت إلى أن مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من وقت فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد على 15 دقيقة على الإطلاق، مشيراً إلى أنه لن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.

وشدّد على ضرورة عدم السماح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة.

وأكدت الوزارة أن التجربة ستكون موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.

وبدأ أمس أيضاً تطبيق حزمة قرارات اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا» يوم الاثنين الماضي، منها إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق القرار نفسه على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فرداً.

ووافقت اللجنة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقررت اللجنة أيضاً عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم.

تأتي هذه الإجراءات بعد تراجع عدد حالات الإصابة والوفاة بسبب «كورونا» بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية الأحد تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 20 حالة جديدة.

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