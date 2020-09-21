فرنسا تسجل 10569 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19

المصدر: باريس - رويترز

سجلت السلطات الصحية الفرنسية 10569 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الأحد نزولا من عدد قياسي 13498 في اليوم السابق.

وقالت وزارة الصحة إن عدد حالات الوفاة زاد 12 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 31585. والعدد الإجمالي للحالات المؤكدة الآن 453763 حالة.

وتشير أحدث حصيلة لإجمالي حالات الوفاة إلى زيادة كبيرة بلغت 311 عن العدد الذي نشر يوم السبت وهو 31274 وهو اختلاف ربما ناجم عن بيانات وصلت متأخرة لوفيات حدثت في وقت سابق.

وبجانب عودة انتشار فيروس كورونا منذ إنهاء إجراءات العزل العام في مايو أيار، يقول علماء الأوبئة إن الأعداد الأكبر للحالات ناتجة عن قفزة ستة أمثال في الفحوص منذ بدء الفحص دون أجر أو تذكرة طبية.

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