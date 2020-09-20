الشرطة الألمانية تفضّ حفلات عدة في برلين بسبب «كورونا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

فضّت الشرطة الألمانية في العاصمة برلين حفلات عدة، شارك فيها المئات، مساء أول من أمس، بسبب صخب الموسيقى وعدم الالتزام بمسافة التباعد المكاني، وحدوث مشاجرات بين المشاركين.

وذكرت شرطة العاصمة، أمس، أنها تلقت الدعم من الشرطة الاتحادية في فضّ هذه الحفلات، مشيرة إلى أن قرابة 100 شرطي شاركوا في هذه العملية.

وكانت الشرطة فضّت حفلاً في حديقة جيمس سيمون، شارك فيه ما يصل إلى 600 شخص، وقالت الشرطة إن بعض المشاركين كانوا يصيحون ولم يلتزموا بقواعد التباعد.

كما أنهت الشرطة حفلات بأماكن عامة أخرى في برلين.

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