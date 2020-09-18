«الصحة العالمية»: الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل 2022

المصدر: بكين ■وكالات

قالت نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج، سوميا سواميناثان، إنه من غير المرجح أن تعود الحياة لطبيعتها مثل ما كانت عليه قبل ظهور جائحة فيروس كورونا قبل عام 2022. وأفادت سواميناثان لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»: «الطريقة التي يتخيلها الناس هي أنه في يناير سيكون لدينا لقاحات للعالم بأسره، وستبدأ الأمور في العودة إلى طبيعتها»، مؤكدة أن هذا التفكير مجرد خيال وليس واقعياً.

وأشارت إلى أن الجدول الزمني الأكثر واقعية يضع إطلاق لقاح كورونا خلال منتصف عام 2021، وأن التطعيم لن يحدث بين عشية وضحاها، وسيظل ارتداء أغطية الوجه والتباعد الاجتماعي ضرورياً لفترة من الوقت بعد ذلك.

وأوضحت سواميناثان في اجتماع افتراضي استضافته مؤسسة الأمم المتحدة: «نحتاج إلى أن يكون لدى 60٪ إلى 70٪ من السكان مناعة ضد الفيروس قبل أن نبدأ في رؤية انخفاض كبير في انتقال هذا الفيروس».

وتابعت «كما أنه حتى لو حصلنا على اللقاح فإننا لا نعرف إلى أي درجة ستحمي هذه اللقاحات، وهناك علامة استفهام كبيرة أخرى، كم شهراً ستستمر المناعة؟».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news