برلسكوني: خشيت الموت بعد إصابتي بـ «كورونا»

المصدر: روما - د.ب.أ

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، إنه كان خائفاً من أن يموت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه لايزال يشعر «بالإرهاق الشديد».

وأضاف برلسكوني (83 عاماً) في حوار مع صحيفة كوريري ديلا سيرا «كنت أتألم في كل مكان بجسدي. لم أستطع أن أبقى في مكان واحد لأكثر من دقيقة. خشيت من أن أموت».

وكان برلسكوني أمضى أكثر من أسبوع في مستشفى سان رافايل في ميلانو، حيث تم تشخيص إصابته بالالتهاب الرئوي المزدوج الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

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