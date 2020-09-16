إصابة 17 نائباً هندياً بـ «كورونا» مع اقتراب الحالات من 5 ملايين

المصدر: نيودلهي - رويترز

قال مسؤولون حكوميون في الهند، أمس، إن الفحوص أثبتت إصابة ما لا يقل عن 17 عضواً في البرلمان بفيروس «كورونا»، ما يسلط الضوء على اتساع نطاق انتشار الإصابات التي توشك على تخطي الخمسة ملايين.

وخضع المشرعون للكشف قبيل إعادة فتح البرلمان، أول من أمس، في أعقاب إغلاق دام ستة أشهر. ووُضع النواب، الذين جاءت نتيجتهم سلبية، كمامات وجلسوا في مقاعد تفصل بينها حواجز زجاجية. وقال مسؤول حكومي معه قائمة بأسماء النواب، إن 12 من النواب المصابين ينتمون لحزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم.

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