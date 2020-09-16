فرنسا تسجل أكثر من 7 آلاف حالة بفيروس كورونا

المصدر:
  • باريس - رويترز
التاريخ:

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية يوم الثلاثاء تسجيل 7852 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ارتفاع عن 6158 حالة إصابة سجلت يوم الاثنين .

وقالت أيضا الوزارة في تحديثها اليومي على الانترنت إن عدد الحالات التي دخلت للمستشفيات بسبب كوفيد-19 خلال الأيام السبعة الماضية ارتفع إلى 2713 حالة مقارنة بما تم تسجيله يوم الاثنين وهو 2561 حالة.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء كوفيد-19 في فرنسا إلى 30999 بعد تسجيل 37 حالة وفاة جديدة.

وبلغ مجمل عدد حالات الإصابة بالفيروس الآن في فرنسا 395104 حالات.

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