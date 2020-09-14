«يونيفيل» تعلن إصابة 90 عنصراً بـ«كورونا» في جنوب لبنان

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

أعلنت قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، أمس، إصابة 90 من عناصرها بفيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد البلاد ازدياداً متصاعداً في تفشي الوباء خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال الناطق الرسمي باسم الـ«يونيفيل»، أندريا تيننتي، إن 88 من المصابين ينتمون إلى الوحدة ذاتها بينما ينتمي الاثنان الآخران إلى وحدة أخرى، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، من دون تحديد جنسياتهم.

وأوضح أن المصابين في عزلة تامة، وجرى نقلهم إلى مكان مجهز لحالات «كوفيد-19».

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