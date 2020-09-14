مساعدو ترامب يحاولون التدخل في تقارير «كورونا»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

طلب المتحدث باسم وزارة الصحة الأميركية، مايكل كابوتو، ومساعدون آخرون في الوزارة حق الاطلاع على تقارير «كوفيد-19» الأسبوعية التي تصدرها هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها واقتراح إدخال تغييرات عليها، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

واشتكى مسؤولو الاتصالات في وزارة الصحة إلى مدير هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، من أن تقارير الهيئة ستقوض تصريحات الرئيس دونالد ترامب، المتفائلة بشأن الجائحة، وفقاً للتقرير، الذي استشهد برسائل البريد الإلكتروني ومصادر مطلعة.

ورفض موظفو هيئة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها التغييرات في التقرير الأسبوعي للوفيات وحالات الإصابة، التي تهدف إلى إبلاغ المجتمع الطبي وعموم المواطنين بوضع تفشي «كوفيد-19»، لكنهم وافقوا على السماح للموظفين المعينين بقرار سيادي بمراجعة التقارير على نحو متزايد، ووافقوا على إعادة صياغة بعض العبارات في بعض الحالات.

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