قرقاش: أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والازدهار

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، إن "التطورات المتسارعة في المنطقة، مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها ونبذ سياسة المحاور"، لافتا إلى أن المنطقة "أمام ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار والازدهار".

وأوضح قرقاش في تغريدة على حسابه في "تويتر" قائلاً: "التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تؤتي ثمارها ونبذ سياسة المحاور، وبالرغم من أنّه لا يمكن أن نعود إلى الوراء إلا أن البدايات الجديدة تحمل في طياتها فرصا حقيقية، بعيداً عن الضجيج أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار والازدهار".

وأضاف في تغريدة أخرى، "أرى في قراءتي للتطورات المتسارعة أن صناعة المستقبل لا يمكن أن تكون أداتها استنساخ تجربة الماضي خاصة إن أخفقت في تحقيق أهدافها، الاختراق الاستراتيجي ضروري للعبور من الجمود والتكلس إلى الحركة الإيجابية، مراجعة التوجه لا يعني بالضرورة تغيير الأهداف بل مقاربتها بشكل مختلف".

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