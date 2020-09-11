فرنسا تسجل 9843 إصابة جديدة بكورونا و19حالة وفاة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا الخميس أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغت رقما قياسيا لها منذ ظهور الجائحة على أراضيها، إذ تم تسجيل 9843 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية إلى تسجيل 19 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30813 حالةً منذ بدء تفشي الجائحة.

فيما سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 71 حالة وفاة و4137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس، منذ بداية الأزمة ارتفع إلى 554143، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 29699 حالةً.

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