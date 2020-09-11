«الصحة العالمية»: الإصابات في شرق المتوسط تتجاوز المليونين

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن عدد الإصابات بوباء «كوفيد-19» في منطقة شرق المتوسط تجاوز المليوني حالة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، في بيان «وصل إقليمنا هذا الأسبوع إلى مرحلة مهمة أخرى، إذ تجاوز عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 مليونَي حالة».

وطالبت المنظمة البلدان الـ22 في المنطقة بـ«مواصلة تنفيذ تدابير الوقاية المعروفة والمُثْبَتة»، خصوصاً مع بدء العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء وموسم عدوى الإنفلونزا.

وقال المنظري في البيان «هناك بلدان عديدة نجحت في السيطرة على سريان المرض قبل بضعة أشهر، منها المغرب وتونس والأردن ولبنان، لكنها تشهد الآن تسارعاً في وتيرة ظهور الحالات».

وأضاف أن بلداناً أخرى تشهد اتجاهات متزايدة مثل ليبيا والأرض الفلسطينية المحتلة والبحرين.

وحتى الآن، أودى فيروس كورونا المستجدّ بنحو 900 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، حسب إحصاءات المنظمة.

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