السعودية.. 708 إصابات جديدة بـ"كورونا" و 24 حالة وفاة

المصدر: السعودية - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 708 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 323720 حالة .

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحافي اليومي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 1032 حالة تعاف ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 299998 حالة، فيما تم تسجيل عدد 24 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 4189 حالة وفاة.

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