السعودية تؤكد وقوفها مع الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية

المصدر: القاهرة - رويترز

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس تأييد بلاده لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حدود عام 1967. وقال على «تويتر»: «تؤكد المملكة على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

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