أكثر من 27.47 مليون مصاب بكورونا في العالم والوفيات 893290

المصدر: عواصم - رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 27.47 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم ووصل عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى 893290 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و316225 إصابة و189254 وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثاني مسجلة أربعة ملايين و280422 إصابة و72775 حالة وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث مسجلة أربعة ملايين و147794 إصابة و126960 وفاة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع حيث سجلت مليونا و35789 إصابة و17993 حالة وفاة.

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