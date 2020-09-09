مصر تسجل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم، تسجيل 187 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة وذلك مقابل 178 إصابة و11 وفاة يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

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