مصر تعلن خطتها للعام الدراسي الجديد في ظل الأزمة

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن وزير التعليم المصري، طارق شوقي، أمس، خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد، ولفت إلى أنها تعتمد بشكل عام على تقسيم حضور الطلاب للمدارس.

وقال في مؤتمر صحافي إن مديري المدارس ستكون لديهم صلاحيات واسعة لتحديد أيام حضور الطلاب، وفقاً للمساحات المتوافرة في كل مدرسة، وبما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في 17 أكتوبر بالمدارس العامة والجامعات، لـ23 مليون طالب.

وأشار شوقي إلى أن عدد أيام حضور التلاميذ في المراحل التعليمية الأصغر، سيكون أكثر من الطلاب الأكبر سناً.

يأتي ذلك في وقت تجاوز عدد حالات فيروس كورونا المستجد حاجز الـ100 ألف في مصر، البلد العربي الأكبر ديموغرافياً، إذ يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة. وبلغ عدد الإصابات بالفيروس، أول من أمس، 100 ألف و41، من بينها 5541 وفاة في مصر، التي أعلنت أول إصابة بـ«كورونا» في 14 فبراير الماضي، بحسب وزارة الصحة.

ووفق بيانات الوزارة، سجلت مصر 79 ألفاً وثماني حالات شفاء من الفيروس.

وكانت السلطات فرضت إغلاقات جزئية، في مارس، للحد من انتشار الفيروس، مثل إغلاق دور العبادة، والمقاهي والمطاعم والمطارات، والمدارس والجامعات، كما فرضت حظر تجول ليلياً في البلاد.

• تبدأ الدراسة في 17 أكتوبر المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news