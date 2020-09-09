ترامب: بايدن «غبي» ومُطالب بالاعتذار عن تحديه بشأن اللقاحات

المصدر: واشنطن - رويترز

وصف الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، أول من أمس، منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن، بأنه «غبي»، وطالب باعتذار عما وصفه ترامب بالخطاب المناهض للقاحات.

كان بايدن اتهم ترامب بتعريض الأرواح للخطر، بأسلوب تعامله مع وباء فيروس «كورونا».

وقال ترامب إن لقاحاً ضد الفيروس سيكون جاهزاً في وقت قياسي، ربما قبل الانتخابات، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الضغط السياسي قد يؤدي إلى نشر لقاح قبل أن يصبح آمناً.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي بمناسبة عيد العمال الأميركي، في البيت الأبيض، قال ترامب: «بايدن وزميلته الليبرالية للغاية (كامالا هاريس)، الأكثر ليبرالية في الكونغرس بالمناسبة - ليست كفؤاً في رأيي، ستدمر هذا البلد وهذا الاقتصاد - يجب أن يعتذرا فوراً عن الخطاب الطائش المناهض للقاحات، هذا تقويض (لدور) العلم». ووصف الرئيس بايدن بأنه «غبي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news