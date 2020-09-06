اليابان.. أوامر بالإجلاء مع اقتراب إعصار هايشن القوي من البلاد

المصدر: طوكيو - د ب أ

يتجه إعصار هايشن القوي نحو جزر جنوبي اليابان اليوم الأحد وأصدرت السلطات أوامر إجلاء لمئات الآلاف من السكان.

وطلبت مدينة كاجوشيما من سكانها البالغ عددهم 246 ألف نسمة الفرار من منازلهم في الوقت الذي حذر فيه خبراء الأرصاد من الفيضانات والرياح العاتية والأمطار الغزيرة والأمواج العالية والعواصف.

وتسببت العاصفة في إلغاء مئات الرحلات الجوية في المنطقة فيما تم تعليق خدمات القطارات.

وقالت الوكالة إن هايشن، الذي سيكون ثاني إعصار خلال أسبوع يضرب جنوبي اليابان، من المحتمل أن يحطم الرقم القياسي للاعاصير.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم، حث يوشيهيسا ناكاموتو رئيس قسم التوقعات بالوكالة السكان المحليين على أن يكونوا "في حالة تأهب قصوى" والإجلاء مبكرًا.

ويحاول السكان الحصول على ملجأ والحفاظ على التباعد الاجتماعي في نفس الوقت وسط مخاوف من جائحة فيروس كورونا.

وقامت مروحيات عسكرية بالفعل بإخلاء حوالي 200 امرأة حامل وأشخاص كبار السن إلى مدينة كاجوشيما من الجزر الصغيرة النائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news