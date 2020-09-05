حصيلة جديدة لفيروس كورونا المستجد في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 875,703 أشخاص في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 (ت. غ.) اليوم.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 26,671,700 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 17,496,300 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

وسجلت الجمعة 5693 وفاة جديدة و305,583 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الهند (1089 وفاة جديدة) والولايات المتحدة (998) والبرازيل (888).

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 187,777 وفاة من أصل 6,202,053 إصابة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن 2,283,454 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 125,502 وفاة من أصل 4,091,801 إصابة، ثم الهند مع 69,561 وفاة (4,023,179 إصابة) والمكسيك مع 66851 وفاة (623,090 إصابة) وبريطانيا مع 41537 وفاة (342,351 إصابة).

ومن بين البلدان الأكثر تضرراً، تعد البيرو الدولة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع 90 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا (85) وإسبانيا (63) والمملكة المتحدة (61) وتشيلي (60).

وحتى اليوم، أحصت الصين (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً 4634 وفاة من أصل 85112 إصابة (10 إصابات جديدة بين الجمعة والسبت)، فيما تعافى 80284 شخصاً.

وأحصت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي السبت حتى الساعة 11,00 ت غ 287,711 وفاة من أصل 7,704,484 إصابة. أما أوروبا فسجّلت 217,802 وفاة من أصل 4,143,485 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 196,957 (6,332,878 إصابة).

وسجّلت آسيا 103,913 وفاة (5,619,770 إصابة) والشرق الأوسط 37660 وفاة (1,555,795 إصابة) وافريقيا 30865 وفاة (1,285,491 إصابة) وأوقيانيا 795 وفاة (29799 إصابة).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news