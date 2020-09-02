فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى أكثر من 323 ألف حالة

المصدر: باريس - د ب أ

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 323 ألفا 968 حالة حتى صباح اليوم الأربعاء بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 30 ألفا و 666 حالة.

وتعافى 87 ألفا و36 شخصا حتى الآن.

ومر نحو 31 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في فرنسا.

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