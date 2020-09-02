مصر تسجل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة مقارنة مع 212 إصابة و22 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها و5440 حالة وفاة".

وأضاف أن الوزارة "تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية".

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