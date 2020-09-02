ماكرون يعلن الاستعداد لاستضافة مؤتمر للمانحين للبنان في أكتوبر

المصدر: بيروت - وكالات

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، عن استعداده لاستضافة مؤتمر ثانٍ للمانحين الدوليين للبنان، وذلك في أكتوبر المقبل، وفقاً لما نقلته عنه وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين في بيروت، خلال زيارة رسمية، إن الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان.

وأضاف ماكرون أنه مستعد لاستضافة مؤتمر دولي، في منتصف أكتوبر، بشأن كيفية مساعدة لبنان.

وكانت باريس استضافت، بالمشاركة مع الأمم المتحدة، مؤتمراً للمانحين الشهر الماضي، جمع نحو 300 مليون دولار لإغاثة البلاد بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي.

وأكد ماكرون وقوف بلاده مع لبنان وشعبه في هذه الفترة.

وكتب على موقع «تويتر» خلال زياته للبنان: «أقولها بالنيابة عن الفرنسيين: سنكون دائماً إلى جانب الشعب اللبناني».

وأضاف ماكرون، بعد أن زرع شجرة أَرز في غابة بمنطقة شمال بيروت، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس «لبنان الكبير»، أن «الحرية والحوار والتعايش من القيم التي يتمتع بها لبنان منذ أمد طويل».

وزار ماكرون، أمس، مرفأ بيروت والتقى ممثلين عن وكالات الإغاثة الإنسانية.

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